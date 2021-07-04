Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Льва Гумилевского

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 4 июля 2021
Минск Облачно с прояснениями +22°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:19 В Монголии за сутки выявили 2520 новых случаев заражения COVID-19 В мире
15:40 Два абитуриента удалены с ЦТ по истории Беларуси Общество
15:30 "Гомельтранснефть Дружба" передала женскому монастырю в Полоцке базу отдыха Регионы
15:05 ОАЭ поддерживают предложение ОПЕК+ по увеличению производства нефти с августа В мире
14:34 Экипаж Сергея Вязовича занял 3 место на 3 этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков Спорт
14:27 На ЦТ по обществоведению 100 баллов набрали 19 абитуриентов Общество
14:15 Карпицкий: безопасность и независимость - осознанный народом национальный интерес Общество
13:38 Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах достигло 29 В мире
13:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 944 пациента с COVID-19, выписаны 1168 Общество
13:26 Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Льва Гумилевского Президент
13:22 ФОТОФАКТ: Брестский полумарафон собрал около 1 тыс. участников Регионы
13:20 Жертвами пожара в горном районе Кипра стали четыре человека В мире
13:03 В Бресте нетрезвый водитель совершил двойное ДТП Происшествия
12:31 Четыре человека пострадали в ДТП в Осиповичском районе Происшествия
12:25 Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси Общество
12:20 В Минске в Свислочи тонул мужчина Происшествия
12:16 Алексей Колесный выиграл серебро юниорского ЧМ по борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха Спорт
12:10 В России выявили 25 142 случая заражения COVID-19 за сутки - максимум со 2 января В мире
12:06 За сутки в Витебской области заблудились 6 человек - всех нашли спасатели Происшествия
12:00 Сенатор: Беларусь из всех испытаний выходила еще более сильной и крепкой Общество
11:46 Умер известный белорусский скульптор Лев Гумилевский Общество
11:29 Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 5 июля Общество
11:19 В Дятловском районе спасатели помогли мужчине выбраться из болота Происшествия
11:08 Праздничные мероприятия 3 июля прошли по всей стране без происшествий Общество
11:00 Белорусские спортсмены завоевали бронзу ЧМ по спортивной акробатике в Швейцарии Спорт
10:38 На участке МКАД в ночное время временно ограничат движение Регионы
10:20 В Беларуси за сутки утонули два человека Происшествия
10:02 Наша святая обязанность - сохранить независимую и процветающую Беларусь - мнение Общество
09:45 Японские спасатели нашли живыми 19 человек в районе схода оползня В мире
09:41 Мобильные датчики контроля скорости работают сегодня на 11 участках в Минске Регионы
Все новости
Все новости
Президент
04 июля 2021, 13:26

Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народного художника Беларуси Льва Гумилевского

Фото из архива
Фото из архива

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного художника Беларуси Льва Гумилевского. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Он связал свою судьбу с монументальным искусством, создав ряд памятников знаменитым белорусским деятелям, и оставил незабываемый след в истории нашей страны", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что творчество Льва Гумилевского - бесценный вклад в национальную культурную сокровищницу. "Лев Николаевич стал примером самоотверженного служения искусству и своей Родине. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - подчеркнул Президент.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко соболезнования
Новости рубрики Президент
"Дайте шанс человеку показать себя" - Лукашенко высказался о новом гендиректоре Большого театра
Александр Лукашенко Лукашенко - творческой интеллигенции: мы должны объединиться и удержать страну
Александр Лукашенко во время выступления Лукашенко предложил новую традицию на День Независимости
Александр Лукашенко Лукашенко обратился к творческой интеллигенции: вы лицо нации, не делайте больше неправильных шагов
Александр Лукашенко во время посещения Большого театра Лукашенко посетил Большой театр
О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике - выступление Лукашенко у Кургана Славы
Главное
О сакральных символах, задачах молодежи, флаге с Эвереста и новом учебнике - выступление Лукашенко у Кургана Славы
ФОТОРЕПОРТАЖ: Беларусь отпраздновала День Независимости
"Гомельтранснефть Дружба" передала женскому монастырю в Полоцке базу отдыха
За сутки в Беларуси зарегистрированы 944 пациента с COVID-19, выписаны 1168
Топ-новости
Лукашенко: надо создать хороший учебник по Великой Отечественной войне, где будет отмечена роль белорусского народа
Запрет на посещение лесов снят на всей территории Беларуси
На ЦТ по обществоведению 100 баллов набрали 19 абитуриентов
Лискович: День Независимости - повод осмыслить героизм белорусского народа
Белорусские спортсмены завоевали бронзу ЧМ по спортивной акробатике в Швейцарии
Сила дружбы и веры помогала белорусам восстанавливать страну после войны - ветеран
Народное единство крайне важно во время политического и экономического давления на Беларусь - мнение
ФОТОФАКТ: Белорусские грации завоевали первые медали этапа Кубка мира
Алексей Колесный выиграл серебро юниорского ЧМ по борьбе среди спортсменов с нарушениями слуха
Экипаж Сергея Вязовича занял 3 место на 3 этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков
"Родная, шчырая, старажытная" - белорусские послы запустили флешмоб "Люблю Беларусь"
482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры
Русакович: Беларусь заняла достойное место в мировом сообществе
Независимость дает возможность народу выбирать свою судьбу - мнение
Ответственность за сохранение независимости лежит на каждом - Орда
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Вступительная кампания - 2021 Славянский базар в Витебске-2021 Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.