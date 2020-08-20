Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки БССР Ирины Савельевой

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки БССР Ирины Савельевой в связи с ее смертью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Свою судьбу она связала с хореографическим искусством, посвятив ему все душевные силы. Образы, созданные ею на сцене, покоряли публику глубиной и силой характера", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что Ирина Савельева воспитала несколько поколений талантливых артистов, которые сегодня вносят весомый вклад в сохранение и развитие лучших достижений национальной культуры. "Светлая память об Ирине Николаевне навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул глава государства.-0-