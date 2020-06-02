Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью президента ЕОК Янеза Кочиянчича

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко от всего белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху в связи со смертью президента Европейских олимпийских комитетов, члена МОК Янеза Кочиянчича. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства отметил, что известие об уходе из жизни президента ЕОК в Беларуси восприняли с глубокой скорбью и болью. "Мировой спорт потерял одного из самых компетентных руководителей, личность планетарного масштаба. Его профессиональный и жизненный путь - пример человеческого достоинства, твердой воли и преданности делу воспитания молодежи на основе олимпийских идеалов и ценностей", - говорится в соболезновании.
Президент напомнил, что благодаря авторитету и личной поддержке Янеза Кочиянчича белорусская столица успешно организовала II Европейские игры - яркий спортивный праздник мирового уровня.
"Его уход стал горькой большой утратой для международного олимпийского движения, которому он посвятил свою жизнь. Светлая память о Янезе Кочиянчиче навсегда останется в сердцах родных, коллег и всей спортивной общественности", - отметил Александр Лукашенко.-0-