Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью президента ЕОК Янеза Кочиянчича

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, Президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко от всего белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху в связи со смертью президента Европейских олимпийских комитетов, члена МОК Янеза Кочиянчича. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что известие об уходе из жизни президента ЕОК в Беларуси восприняли с глубокой скорбью и болью. "Мировой спорт потерял одного из самых компетентных руководителей, личность планетарного масштаба. Его профессиональный и жизненный путь - пример человеческого достоинства, твердой воли и преданности делу воспитания молодежи на основе олимпийских идеалов и ценностей", - говорится в соболезновании.

Президент напомнил, что благодаря авторитету и личной поддержке Янеза Кочиянчича белорусская столица успешно организовала II Европейские игры - яркий спортивный праздник мирового уровня.

"Его уход стал горькой большой утратой для международного олимпийского движения, которому он посвятил свою жизнь. Светлая память о Янезе Кочиянчиче навсегда останется​ в сердцах родных, коллег и всей спортивной общественности", - отметил Александр Лукашенко.-0-

Умер президент ЕОК Янез Кочиянчич Ранее Янез Кочиянчич руководил Олимпийским комитетом Словении (1991-2014), занимал пост вице-президента Международной федерации лыжного спорта (с 2010 года), а также являлся членом МОК, входил в состав исполкома ЕОК, с 2013 по 2016 годы занимал пост вице-президента ЕОК.