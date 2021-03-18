Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Президента Танзании Джона Магуфули

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование исполняющей обязанности Президента Танзании Самиа Сулуху Хасан в связи со смертью Президента этой страны Джона Магуфули - авторитетного государственного деятеля, который внес большой вклад в развитие Танзании, укрепление ее независимости и суверенитета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.

От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил искренние соболезнования народу Танзании, а также адресовал слова поддержки и сострадания родным и близким Джона Магуфули.-0-