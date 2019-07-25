Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Президента Туниса

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование спикеру Собрания народных представителей Тунисской Республики Мухаммеду ан-Насеру в связи с кончиной Президента этой страны. Об этом БЕЛТА сообщили в
"В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о смерти Президента Тунисской Республики Беджи Каида Эс-Себси", - говорится в соболезновании.
Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования спикеру парламента, родным и близким Президента, а также всему народу Туниса в связи с этой тяжелой утратой.-0-
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