Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Президента Туниса

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование спикеру Собрания народных представителей Тунисской Республики Мухаммеду ан-Насеру в связи с кончиной Президента этой страны. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Умер президент Туниса Бежи Каид ас-Себси Бежи Каид ас-Себси занял пост президента Туниса в 2014 году. До этого он возглавлял правительство страны, в разные годы занимал различные министерские и дипломатические должности.

"В Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие о смерти Президента Тунисской Республики Беджи Каида Эс-Себси", - говорится в соболезновании.

Глава государства от имени белорусского народа и себя лично выразил искренние соболезнования спикеру парламента, родным и близким Президента, а также всему народу Туниса в связи с этой тяжелой утратой.-0-