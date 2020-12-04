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04 декабря 2020, 16:52

Лукашенко высказался о фейках касательно его визита в Витебск и положения дел в больницах

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
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4 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебской области высказался о фейках касательно его визита в Витебск и положения дел в больницах, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время совещания глава государства прокомментировал слухи и фейки, распространяемые Telegram-каналами перед его прибытием в Витебск.

"Не успел я приехать к вам в Витебскую область, мерзавцы написали, что (мне даже неудобно читать) "десант чекистов высадился заранее". Насколько я осведомлен, все чекисты на рабочих местах. Я утром разговаривал с Иваном Тертелем (председатель КГБ. - Прим. БЕЛТА) - все на рабочих местах", - отметил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что перед его визитом в тот или иной город сотрудники КГБ не привлекаются к организации мероприятия. Вопросами безопасности занимается соответствующая структура - Служба безопасности Президента. Это общемировая практика.

"Дальше пишут: "Очевидно, будет рассказывать, как все в стране хорошо и "корону" мы победим. Интересно, что ответят ему медсестры и санитарки, которые в коротких перерывах во время дежурства спят на полу?" Слушайте, где во время дежурства медсестра или врач спит вообще? Глупость несусветная. Дежурство на то и есть дежурство, чтобы не спать", - обратил внимание глава государства.

Комментируя фейки о нехватке одноразовых средств индивидуальной защиты, из-за чего их приходится врачам дезинфицировать и носить дальше, Александр Лукашенко заявил, что в стране достаточно СИЗов.

Сам Президент при визитах в учреждения здравоохранения каждый раз надевает один и тот же медицинский костюм. "Мне накануне приезда не шьют халат, штаны, майку, шапочку. Их в Минске в больнице дезинфицируют, и я снова их надеваю, - рассказал он. - Но я не знаю, чтобы одноразовые средства индивидуальной защиты кто-то использовал много раз. У нас этого добра предостаточно".

В Telegram-каналах также уверяют, что в больницах нет четкого разделения на "красную" и чистую зоны. Это полная ложь, подчеркнул Александр Лукашенко. "Я в чистой зоне вместе с вами переоделся (во время посещения роддома в Витебске. - Прим. БЕЛТА), зашел в шлюз, и там написано: "красная зона". Я надел этот "намордник" на нос и пошел дальше. Вышел из зоны, шлюз - "чистая зона", - отметил Президент.

Список подобных фейков бесконечен, добавил глава государства. "Эти мерзавцы так "уважают" врачей. Я уже дальше и не читаю: что им не платят, заставляют пахать на грани человеческих ресурсов. Источник информации - медики. Не надо было, может быть, это даже читать, но мерзавцы последние. Я этим мерзким людям хочу задать только один вопрос. Помните, после выборов Евросоюз выделил 54 млн евро протестунам, этим писакам? А 52 млн - на лечение от ковида. Но эти средства, как заявили евросоюзовцы, направили гражданскому обществу для лечения ковида. Где эти деньги? Вот пусть напишут, где 52 млн евро".

"Эти деньги выделяются тем, кто шатается по улицам. Уже сейчас даже их читаете и видите - не хватает. Эти беглые (наверное, полторы сотни уже), пока деньги идут сюда, там их перехватывают. И наши протестуны, которые, как они говорят, под дубинки ОМОНа ходят, унюхали это: "Мы под дубинки идем, а они наши деньги забирают. Вот где их деньги. Им за это платят, чтобы оболгать, опорочить тех порядочных людей, которые сегодня борются в этих "красных" зонах", - резюмировал Александр Лукашенко.-0-

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