Лукашенко высказался о господдержке предприятий в период пандемии

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании с руководством Совета Министров высказался о государственной поддержке предприятий в период пандемии, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании у главы государства в том числе обсудили вопрос об оказании государственной поддержки предприятию "Амкодор".

"Что касается поддержки конкретных предприятий, хочу предупредить правительство. У меня уже подозрения возникают, что тут начинают фильтровать: этому надо помочь, этого отфутболим. Надо шевелиться самим и зарабатывать деньги. Но кому надо помочь, которые порой даже не по своей вине попали в тяжелую ситуацию, мы помогаем и будем помогать. Но это не значит, что каждый придет и возьмет деньги в бюджете", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-