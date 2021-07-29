Лукашенко высказался о медальных результатах белорусских спортсменов

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, высказался на тему развития спорта и медальных результатах белорусских спортсменов, передает корреспондент БЕЛТА.

При назначении новых ректоров вузов речь шла о ситуации в образовательной сфере, где глава государства видит ряд проблем, над устранением которых предстоит работать. На злобу дня, учитывая проходящую в Японии летнюю Олимпиаду, Александр Лукашенко высказался и о спорте: "Как видите, Олимпиада… Так у нас и в спорте море вопросов. Мы финансируем спорт больше, чем любая другая страна. Но что получилось? Мы финансируем физкультуру и спорт, но забыли о том, что стране и народу хочется видеть спортсменов с медалями".

Выход из сложившейся ситуации Президент видит в том, чтобы сосредоточить поддержку на отдельных видах спорта и командах, которые действительно способны давать результат. "Надо из всей этой массы физкультурно-спортивной, в которую мы вкладываем огромные деньги, выбирать отдельные команды, спортсменов и вкладывать в них средства, которые завтра дадут результат. Вот это не сделано. Поэтому вроде и неплохо, все занимаются спортом, а медалей нет. Почему? Потому что не вкладываем, зерна эти не выбираем и не взращиваем их. Поэтому эта социальная сфера нуждается в серьезной реформе", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я часто говорю: знаете, почему мы порой в спорте не выигрываем, еще где-то? В образовании кто-то говорит, что плохо, хорошо… Не голодные", - отметил Александр Лукашенко и в качестве примера привел спортсменов из африканских стран. Еще один пример, на который сослался глава государства, - Сербия: "Талантливая нация, такая как мы. Но почему результаты такие? Потому что они знают: если они победят на Олимпиаде, на чемпионате мира, значит, они будут иметь все. Не победят - будут где-то шататься, кусок хлеба искать. А мы всех поддерживаем".

"Посмотрите, что творят наши спортсмены, особенно их жены! - обратил внимание Президент. - В чемпионате футбола некоторые люди, футболисты получали огромные суммы денег. А зачем женам работать? Они сидят и тычут в эти айфоны. И все - за БЧБ. От безделья. Это не только мой вывод. Есть люди, которые наблюдают за этими процессами, и мне прямо говорят: кому мы деньги платим?"

Глава государства подчеркнул, что многие страны даже не поощряют материально спортсменов за олимпийские медали. "В Норвегии, богатейшей стране, они не платят, а спортсмен считает за честь выступать за свою страну, и медали уже есть. А мы все это перевели в деньги", - отметил Президент.

Он заверил, что не против финансовых выплат, но они должны быть заслуженными. "Я не против, если талантливый, привез стране славу, медали, ордена - получай все. Вот тебе земельный участок, строй дом, вот тебе за медаль большие деньги мы платим, - сказал белорусский лидер. - Спортсмен, настоящий спортсмен, который выдает результат, он должен жить хорошо. Остальные должны тянуться к этому, тогда будет результат".

"Это уже на злобу я говорю о спорте, поскольку все мы сидим, смотрим чемпионат, некоторые страны, не буду их называть, в три-пять раз меньше нашей имеют золотых наград. А мы все радуемся, что мы в финал попали… Но тут с тренерами надо разобраться. Первая вина - это тренер. Если он со спортсменом работал как надо и настроил на результат, будет результат", - убежден Александр Лукашенко.-0-