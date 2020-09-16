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16 сентября 2020, 16:23

Лукашенко высказался о партийном строительстве в Беларуси

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с политическим активом страны высказался о партийном строительстве, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, до того, как будет принята новая Конституция, надо вернуться к партийной системе, пройтись по закону о политических партиях. "Давайте спокойно заниматься этой работой. Большое дело не делается впопыхах, оно должно вызреть, - сказал Александр Лукашенко. - Ранее мы не занимались серьезно партийным строительством. Не было запроса на партии".

Глава государства констатировал, что современное общество структурируется, и оно должно иметь свои политические организации, включая партии.

Александр Лукашенко констатировал, что в настоящее время в Минюсте зарегистрировано 15 партий. "Но мы же понимаем, что это не партии. Когда 10 из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов. Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии - соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию".

"Уже давно идет работа над новым законом (о политических партиях. - Прим. БЕЛТА), но нужен результат", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

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