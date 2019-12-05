Лукашенко высказался о постсоветских реалиях в Беларуси

5 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко на встрече с парламентариями высказался о постсоветских реалиях в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что после распада Советского Союза белорусскому народу предстояло выстраивать новую экономическую модель, не имея золотого запаса, нефти и газа, притом что Беларусь в советскую бытность участвовала в бурении скважин на сибирской территории, а также добыче нефти, газа. Что касается белорусской нефти, то она в то время почему-то экспортировалась, хотя была качественнее российской. Видимо, в силу политических амбиций тогдашних союзных руководителей.

"В Беларуси была гораздо более качественная нефть, чем в Российской Федерации, - легкая нефть. Но мы по 9 млн т качали и гнали на Запад ради звезд руководителям нашей партии. Так было. И сегодня мы остались с 2 млн т нефти, которых, конечно же, не хватает для работы народно-хозяйственного комплекса", - рассказал Александр Лукашенко.

Беларуси в настоящее время приходится искать нефть, чтобы загрузить свои нефтеперерабатывающие заводы. "Правда, если бы это было сейчас, никогда бы их не строили, - заметил глава государства. - У нас нет тех 25 млн т нефти, которые могут переработать наши предприятия. Да и БелАЗ мы бы не строили: мы только полтора автомобиля используем в Беларуси. Все это, как и вся мощная экономика Беларуси, были предназначены на работу на весь гигантский Советский Союз. Тогда ресурсы оттуда, из Сибири, с Дальнего Востока и других мест двигались в западном направлении. Технологичный Запад получал наше сырье и готовую продукцию, мы тогда могли обеспечивать не только страны, входящие в социалистический блок, но и западные государства. Поставляя им ресурсы, мы могли диктовать и условия: берете нефть, газ - значит, возьмете и наши трактора, автомобили, а не только из-за океана. И мы, Украина, Беларусь, Прибалтика, высокотехнологичные страны, хорошая логистика, перерабатывали все эти ресурсы в готовый товар и поставляли за пределы нашей страны",

С распадом Союза все резко изменилось. Глава государства отметил, напоминая о тех непростых временах: "Страна развалилась, и мы - окровавленный обрубок этой страны - остались не только без золотого запаса, но мы тогда остались с бумажками - советскими рублями. Россия нам клялась, что из рублевой зоны не выйдет, что советский рубль останется у нас валютой, а потом нас просто кинули с этими бумажками. Все вспоминают тот период и улыбаются, какие деньги у нас были: "зайчики", зверье разное".

"Что тогда происходило в стране - пустые полки, людям нечего было есть, нечего одеть, - продолжил белорусский лидер. - Была поставленная продукция за пределы страны и полученные за нее бумажки, которые за сутки превратились в пыль. Нам пришлось выходить, выкарабкиваться из той тяжелой ситуации. Просто мы оказались в то время ни с чем, но самое главное, что не было никакой экономической модели, по которой могли бы развивать независимую и суверенную страну - ее надо было построить. Окровавленный обрубок от советской империи - вот что представляла тогда наша Беларусь".

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь справилась с трудностями и идет избранным суверенным и независимым путем.-0-