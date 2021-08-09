Лукашенко высказался о предположениях, что он может возглавить ВНС

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о предположениях, что в рамках возможного придания конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию нынешний глава государства может его возглавить. Соответствующие заявления он сделал сегодня во время "Большого разговора с Президентом", передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что действительно сам говорил об идее придать ВНС конституционный статус. "Я это открыто, честно сказал. Хотя понимал, что меня сразу же подвяжут под это Всебелорусское народное собрание. Но если в таком русле рассуждать, так молитесь Богу, чтобы я согласился еще быть председателем Всебелорусского народного собрания", - сказал он.

"В чем я однозначно убежден: самое главное сейчас для Беларуси - идет смена поколений. Поколение мое уходит. Приходит активное новое поколение. Нам надо соблюсти баланс. Новое поколение, которое сейчас приходит, оно не должно выбросить на обочину старшее поколение. Этот опыт всегда пригодится", - уверен Президент.

Он уточнил, что под новым поколением государственных деятелей подразумевает не возраст, а сознание и мышление. А старшее поколение - "в плане контроля, какой-то стабильности определения стратегии" - может, уходя, передать свой опыт уже в качестве Всебелорусского народного собрания.

"При этом ни в коем случае не должно быть двоевластия. Всебелорусское народное собрание - президиум там будет или председатель - не должно довлеть над правительством и Президентом", - подчеркнул глава государства.

Также он пояснил, почему именно сейчас так важна тема обновления Основного закона страны. "Нельзя эту Конституцию, которая есть, - она действительно очень авторитарная, - передать тому Президенту, который придет. Потому что мы не знаем, кто он еще будет и как он себя поведет. С этого же все началось: нужна новая Конституция, потому что "а вдруг". Вот взяли бы власть с этой Конституцией - и никто бы не шевельнулся. Поэтому да, надо сбалансировать и часть полномочий стратегического характера передать ВНС", - пояснил Александр Лукашенко.

Он также полагает, что отдельные кадровые функции, очевидно, придется передать на уровень ВНС, причем даже не президиума, а самого собрания. "Мы всегда говорим, что независимые должны быть суды и т.д. Правильно! Но независимые не в том плане, что я хожу и не вижу никого и ни перед кем не отвечаю. Может быть, Конституционный суд будет формировать Всебелорусское народное собрание", - предложил для рассуждения глава государства.

Президент признался, что недавно как раз переосмысливал для себя этот вопрос: чем будет заниматься ВНС. Например, определять стратегию на будущее, контролировать некие глобальные вопросы. Причем, возможно, это будет только временная мера, до тех пор, пока "все не устаканится в стране".

"Весь вопрос в том, какими полномочиями мы наделим Всебелорусское народное собрание. Вот тут я пока не знаю. И уверен, что мы с вами найдем, какие полномочия туда передать. Но передавать будем только в интересах белорусского государства, в этом я кровно заинтересован. Чтобы, уйдя как первый Президент, это государство не рухнуло", - заключил Александр Лукашенко.-0-