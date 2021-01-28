Лукашенко высказался о протестах в России и Навальном

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства высказал свою точку зрения о последних событиях в России, в том числе о протестных акциях и расследованиях Навального, передает корреспондент БЕЛТА.

"Последние события в России говорят о том, что мы абсолютно точно еще в первой половине прошлого года уловили направление действий из-за рубежа против нас, и, вы это помните, я не единожды говорил, что Беларусь им нужна как трамплин для атаки на Российскую Федерацию. Мы приводили множество фактов", - сказал глава государства.

"Отличие между белорусскими событиями и российскими - вот увидите - их может быть несколько. Но главное отличие в том, что у нас в августе решили осуществить блицкриг. Мгновенно свергнуть власть или хотя бы показать, что власть пала, и ввести сюда натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно, - продолжил Александр Лукашенко. - Все делают, как у нас, за исключением (того, что. - Прим. БЕЛТА) игра будет вдолгую, до думских выборов. Это будет первая репетиция. Получится - не получится. А после думских выборов будет еще моднее. Они умеют играть вдолгую. Это не пацаны. Мы это видели, по линии спецслужб, и МВД, и КГБ знают. Мы постоянно информировали россиян. Мы видели, что это все готовят для России".

Одним из этапов по раскачиванию ситуации в России белорусский лидер считает расследования, которые выдает Алексей Навальный. "Вот эти все расследования беглого тоже, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна - это только начало", - убежден Президент.

По его мнению, человек, который занимается борьбой с коррупцией и проводит подобного рода расследования, должен быть сам с кристально чистой биографией, чего не скажешь о Навальном, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. "Путин помиловал его, оставив на свободе с определенными ограничениями, сам (Навальный. - Прим. БЕЛТА) был судим, и он сегодня борец с коррупцией! - сказал Александр Лукашенко - Если кто-то решил бороться, особенно против сильных мира сего, против власти, против Президента, решил осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Не должно у тебя быть ни одной запятой, буквы в твоей биографии, чтобы кто-то мог за это зацепиться".

Президент также прокомментировал и недавний фильм этого оппозиционного российского политика. "Выпустили в Германию (захотел там лечиться), и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что, люди этого не понимают? Притом я по содержанию ничего не говорю и говорить не собираюсь. Я не исследовал никаких фактов. Я просто говорю: для того чтобы вести эту борьбу, надо самому быть вне подозрений", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко еще раз повторил свое утверждение, что ни Беларуси, ни России спокойно жить не дадут. "Россия, неподвластная, как модно говорить в народе, вашингтонскому обкому и другим евросоюзам - такая Россия в мире никому не нужна. Ее надо загнать в стойло. И это - сегодняшняя цель действий из-за рубежа, начиная с Соединенных Штатов Америки. У себя они не видят и творят беспредел похлеще, чем в России и Беларуси. Вот этого бревна в глазу они не видят. А у нас с Россией они увидели", - отметил глава государства.

"Никто Путину не простит, что он объединил Россию, - подчеркнул белорусский лидер. - Никто ему не простит, что он остановил войны в России и то, что в кучу собрал Россию. Ему это никто не простит: ни американцы, ни Евросоюз, ни внутренние либералы. И он к этому должен быть готов. Я знаю, что он к этому готов, он опытный человек. И нечего здесь оправдываться. Люди во всем разберутся сами".

"Россия и люди в России должны также понимать: Россию снова хотят вернуть в середину 90-х годов, когда в правительстве, ФСБ, Администрации Президента сидели советники из Соединенных Штатов Америки и НАТО и советовали, что делать с оружием, ядерным оружием и так далее и тому подобное. Я это знаю не понаслышке. Я работал тогда с руководством России и видел, что происходит. С приходом Путина эти же чекисты и прочие, которых сегодня долбают в России (эфэсбэшники и милиция), они страну утихомирили", - сказал глава государства.

Президент Беларуси подчеркнул, что постоянно общается с Президентом России, другими должностными лицами, обсуждая в том числе и актуальную повестку. По многим вопросам стороны находят абсолютное взаимопонимание. "Мы до этого были на одной стороне баррикад, будем и дальше воевать за то, чтобы людьми зваться", - подытожил белорусский лидер.-0-