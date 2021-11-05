Лукашенко высказался о работе "Могилевхимволокна"

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с жителями Могилева высказался о работе местного предприятия "Могилевхимволокно", передает корреспондент БЕЛТА.

"Будем помогать, но пора уже и вам самим вставать на ноги. Должно и "химволокно" работать. Завод искусственного волокна вы снесли, но это была моя команда: стройте там жилье. А вот "химволокно" надо закручивать как следует, и они начинают уже работать", - отметил Президент.

По его словам, на предприятии необходимо полностью обновить производство, проекты уже есть. Это важно в том числе и с точки зрения создания рабочих мест. "Как бы ни было трудно, надо в этом направлении двигаться. Я скоро буду там, - предупредил Президент присутствующее на встрече руководство предприятия. - Это бренд Могилева, от этого никуда не денешься. Но, конечно, надо стараться, чтобы производство было как можно чище".-0-