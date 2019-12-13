Лукашенко высказался об обязательном распределении студентов-медиков

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерствам необходимо обратить особое внимание на формирование количества мест для обучения по нужным специальностям и принимать решение с учетом потребности каждого региона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня большое внимание уделяется вопросам обеспечения выпускников первым рабочим местом. Мы, в отличие от других стран СНГ, сохранили традиции обязательного распределения бюджетников. Налажена системная работа с выпускниками медицинских университетов, в которой участвуют представители органов местной власти и потенциальные наниматели. Не менее важны мониторинг закрепления и адаптации молодых специалистов на первом рабочем месте", - сказал Александр Лукашенко. По его словам, около 85% выпускников-медиков продолжают работать в своих учреждениях после отработки распределения.

Неслучайно медицинские университеты - лидеры по распределению выпускников, в том числе платной формы обучения, отметил Президент. Не редкость, когда даже иностранцы желают остаться и лечить людей в Беларуси.

"Конечно, наиболее привлекательны места в столице и областных городах. Но и в регионах необходимо всячески поддерживать молодых специалистов. Каждый четвертый из них (24,5%) сегодня нуждается в жилье. Министерству здравоохранения и местным органам власти нужно обратить особое внимание на модернизацию имеющихся общежитий, в том числе семейного типа, строить новое современное жилье. Недопустимо селить молодых специалистов в ветхие дома и квартиры", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что в правительстве будет разработана программа о строительстве жилья для бюджетников. Прототипом его станет жилье для медиков, которое недавно ввели в эксплуатацию в Минском районе. Александр Лукашенко лично ознакомился с этими домами. "Я не буду называть цену - это мизер. Поставлена задача в течение трех лет выработать программу и строить подобные дома для учителей, врачей, работников социальной сферы и культуры там, где это больше всего необходимо. Когда молодой человек получает такую квартиру, никогда он ее не бросит и не поедет в дальние края", - убежден Президент.

Чтобы начинающий врач остался на рабочем месте и после отработки распределения, важно улучшать инфраструктуру районов, обратил внимание глава государства. Он напомнил чиновникам о задаче развивать небольшие города и поселки по всем социально-экономическим направлениям для достижения высокого уровня жизни их населения.-0-