9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался за выстраивание нормальных отношений с Польшей. Об этом глава государства заявил сегодня во время "Большого разговора с Президентом" - встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос журналистки польской газеты, что готов Александр Лукашенко сделать для улучшения белорусско-польских отношений, Президент сказал: "Я все делал, чтобы у нас были хорошие отношения с Польшей. Вы решили, что будет по-другому, взяли под козырек и все, что вам ЦРУ сказало, вы сделали. Поэтому вы думайте, что делать. Я готов на все, я имею в виду на любые разговоры, и они идут".

Глава государства отметил, что даже сейчас продолжаются контакты с представителями Польши на различных уровнях, в частности, обсуждаются вопросы гуманитарного характера. "Мы негласно этот диалог ведем. И мы видим, что руководство Польши поняло, в какое болото они влезли, ну и мы там с ними сидим. Поскольку мы, наверное, не совсем глупые люди - и поляки, и белорусы - нам надо выстраивать нормальные отношения", - подчеркнул Президент.

По его словам, есть примеры, когда представители Польши выстраивают успешный бизнес в Беларуси и готовы продолжать свое дело, вкладывать инвестиции. "Чего мы будем с бизнесом воевать или с поляками? Зачем? Это же нормальные люди, с которыми нам жить", - констатировал белорусский лидер.

В то же время он обратил внимание на лицемерные заявления отдельных польских политиков и в частности Анджея Дуды, который озаботился результатами выборов в Беларуси, хотя сам пришел к власти с минимальной разбежкой при подсчете голосов. "Не вам лезть в наш огород! Ну сказали два слова и хватит, понимая, что нам же жить вместе. И там, в Америке, оценят (все-таки два слова сказали), и здесь не будут против вас. Надо же гибкую политику проводить. Судьба наша такая - и Польша, и мы находимся в центре Европы, на пересечении многих интересов. Нет, полезли в бутылку. Чего вы лезете? Что вы нас на колени поставите? Никогда в жизни. Поэтому давайте искать нормальные отношения. И они знают, что надо", - заявил глава государства.

Однако путь к диалогу через выставление предварительных условий невозможен, убежден Президент. "Не та ситуация, чтобы мне выдвигать какие-то условия, - подчеркнул он. - Найдем мы общий язык, потому что нам от этого никуда не деться".-0-