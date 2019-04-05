Лукашенко выступает за принципиальное изменение подхода к кандидатам на судейские должности

5 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Важнейшей задачей деятельности судебной системы является формирование крепкого кадрового состава. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в новом здании Верховного суда на совещании по вопросам совершенствования деятельности судов общей юрисдикции, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, многие вопросы в этой сфере уже сняты - решается ситуация с текучестью кадров, повысился престиж профессии и привлекательность работы судьи, государство обеспечило достойный уровень заработной платы. "При этом в руках руководителей есть определенные рычаги для повышения заработной платы", - отметил он.

"Сегодня надо говорить уже о качестве судейских кадров. Их надлежащая подготовка и высокий профессионализм - непременное условие эффективности деятельности судебной власти. В первую очередь надо принципиально менять подход к кандидатам на судейские должности. В суд должны идти люди, обладающие высочайшими морально-нравственными качествами, широким кругозором и эрудицией, жизненным опытом. Это объективное требование современного общества", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент не стал высказывать свое мнение о необходимости пересмотра конкретного возраста, с которого человек имеет объективную возможность занять пост судьи. "Вы определитесь сами. Редко, но бывает и в 25 лет человек настолько ответственный, мудрый, подготовленный, что он может быть и судьей, - заметил глава государства. - Но у тебя обязательно должен быть за плечами определенный жизненный опыт, если перед тобой сидит человек, судьбу которого ты решаешь. А в каком возрасте ты его приобретешь в достаточном количестве, это весьма индивидуально. Поэтому нам надо подумать при подборе кадров на судейские должности над критериями".

Президент также акцентировал внимание на необходимости совершенствования профессионального уровня действующих судей, для чего создан Институт переподготовки судей. "Но вы сами, насколько я информирован, считаете его работу неудовлетворительной. Учеба в нем порой формальна. Программы недостаточно адаптированы не только на перспективу, но и к современной жизни. Пора кардинально перестроить работу этого института. Привлекать туда наиболее грамотных, опытных, подготовленных специалистов, практиков и психологов", - сказал Президент.-0-