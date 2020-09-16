16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за совершенствование избирательного законодательства. На этом глава государства акцентировал внимание сегодня на встрече с политическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Необходимо совершенствовать наше избирательное законодательство, - убежден глава государства. - На президентских выборах, на прошедших в прошлом году парламентских выборах выявлен целый ряд нестыковок, различных лазеек, которыми пользуются недобросовестные кандидаты и их доверенные лица".

"Председателю Конституционного суда совместно с Центризбиркомом все эти вопросы нужно поднять и проработать. Посмотрите, возможно, нужны новации, некие технические решения. Главное, чтобы не в ущерб делу", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко продолжил: "Подумайте о повышении статуса членов избирательных комиссий всех уровней. Они выполняют государственную задачу, и государство должно надежно защитить их от провокаторов и других агрессивно настроенных людей. Это принципиальный вопрос".

При этом глава государства отметил, что уже сейчас надо начинать подготовку к выборам депутатов местных Советов, поскольку они первые в очередном избирательном цикле.-0-