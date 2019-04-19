Лукашенко выступил против предложений "закрыть" в Беларуси интернет

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против периодически возникающих предложений "закрыть" в стране интернет. Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент констатировал возрастающее внешнее и внутреннее медиадавление. По его мнению, ситуация давно требует принятия решительных мер по укреплению информационной безопасности страны.

В первую очередь это касается интернета - основного источника информации для большинства людей, и особенно беспокоит массовое распространение там откровенно ложной и провокационной информации. Вместе с тем глава государства против предложений "закрыть" интернет.

"Если кто-то, а ко мне приходят разные люди с предложениями, хочет "закрыть" интернет, какой-то отдельный интернет создать - это все чепуха", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Вместо "закрытия" глава государства призвал чиновников лучше работать в интернете. "Вы там еще не были и не работали, а уже предлагаете все закрыть, всех задушить, всех выбросить", - сказал он. Вместо этого глава государства поручил обратить внимание на разного рода страницы, в том числе создаваемые в социальных сетях. "Тут и соседи нам "помогают", и те, кто в Беларусь приехал работать. Вот тем надо сначала мозги вправить. Приехал в страну - работай как надо, - сказал Александр Лукашенко. - Боремся не с тем, с кем надо бороться, и не теми методами".

По его мнению, бороться надо адекватными ситуации методами, однако перебора не должно быть. "Но если уже ввязались в драку - ну так боритесь, воюйте и побеждайте", - резюмировал глава государства.-0-