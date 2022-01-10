10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил за ревизию в ОДКБ совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму. Об этом он заявил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рост напряженности нас также подталкивает к ревизии совместных мер по противодействию терроризму и экстремизму, - заявил белорусский лидер. - Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях".

Александр Лукашенко также считает необходимым своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на пути насилия, а также жестко пресекать их деструктивную деятельность.

Президент отметил, что сейчас есть хороший повод в какое-то время собраться и поговорить о Таджикистане. "Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего военной техникой. И нам надо это сделать. Чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном, - сказал глава государства. - Почти 200 рейсов самолетов, мы перебрасывали огромную технику. Благо, что Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас. Он там справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать".

"Что касается Беларуси, вы всегда можете рассчитывать не только на взаимопонимание, отдельные заявления и поддержку. Мы всегда будем верны тем договоренностям, которые нами достигнуты", - подчеркнул белорусский лидер.-0-