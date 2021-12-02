Лукашенко: взаимодействие Беларуси и ОАЭ является примером прочного межгосударственного партнерства

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Объединенных Арабских Эмиратов Халифу бен Заида аль-Нахайяна с национальным праздником - Днем создания федерации. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За 50 лет существования Объединенные Арабские Эмираты смогли достигнуть существенного прогресса в различных отраслях. С удовольствием отмечаю, что взаимодействие между нашими странами является примером прочного и успешного межгосударственного партнерства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к дальнейшему динамичному развитию и укреплению плодотворного двустороннего сотрудничества.

Глава государства также направил поздравительные послания наследному принцу Абу-Даби, заместителю Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейху Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну, вице-президенту и премьер-министру ОАЭ, правителю Дубая шейху Мухаммеду бен Рашиду аль-Мактуму.

Президент выразил убеждение, что совместными усилиями страны смогут углубить политические связи и реализовать потенциал торгово-экономического сотрудничества на благо обоих народов.-0-