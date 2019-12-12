Лукашенко: взаимодействие с Туркменистаном будет и впредь служить обеспечению мира и безопасности

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Международным днем нейтралитета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Руководствуясь во внешней политике этим принципом, ваша страна демонстрирует пример добрососедства и успешного развития сотрудничества со всеми государствами, - говорится в поздравлении. - Поддерживая конструктивные международные инициативы Туркменистана, Беларусь тем самым подтверждает приверженность укреплению дружественных связей между нашими народами".

Глава белорусского государства выразил убеждение, что стратегическое взаимодействие двух стран будет и впредь служить высокой цели обеспечения мира, безопасности и гражданского согласия.

Александр Лукашенко пожелал Гурбангулы Бердымухамедову доброго здоровья и воплощения задуманного, а жителям братского Туркменистана - счастья и процветания.-0-