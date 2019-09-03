Лукашенко: взаимовыгодные связи Беларуси и Сан-Марино будут расширяться

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил капитанов-регентов Республики Сан-Марино Николу Сельву и Микеле Муратори, а также дружественный народ этой страны с национальным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что взаимовыгодные связи и конструктивное сотрудничество между нашими странами будут расширяться и укрепляться. Этому будет способствовать аккредитация - впервые в истории двусторонних отношений - Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Сан-Марино по совместительству", - отметил глава государства, пожелав жителям Сан-Марино процветания и благополучия.-0-