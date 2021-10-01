Лукашенко: за 72 года Китай добился поистине великих достижений и в настоящее время выходит на качественно новый этап развития

1 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Председателя КНР Си Цзиньпина с национальным праздником - Днем провозглашения Китайской Народной Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"За 72 года Китай добился поистине великих достижений и в настоящее время выходит на качественно новый этап своего развития, - отметил глава государства. - Пекин предложил миру мудрые инициативы: "Пояс и путь", сообщество единой судьбы человечества, сообщество единого здравоохранения человечества, тем самым доказав, что связывает жизнь и интересы своего народа с гармоничным развитием всех людей".

"Благодаря вашему личному вниманию двусторонние отношения наших стран развиваются в конструктивном и стабильном русле не только на межгосударственном, но и на региональном уровне. Мне приятно отметить начало Года регионов Беларуси и Китая - еще одной нашей совместной договоренности", - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание, что совместный уникальный индустриальный парк "Великий камень" постоянно прирастает новыми высокотехнологичными предприятиями и резидентами. Успешно реализуется инвестиционный проект нового поколения - "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла".

"В непростое время Минск и Пекин продолжают эффективное взаимодействие в борьбе с пандемией и ее последствиями. Белорусский народ благодарен китайским друзьям за предоставление вакцины против COVID-19", - отметил Александр Лукашенко.

Президент выразил убежденность, что вместе удастся противостоять любым вызовам в сфере международной безопасности. "Наши государства будут и впредь поддерживать друг друга по важнейшим вопросам, отвечающим коренным интересам белорусского и китайского народов", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья и счастья, а всем жителям Китая - мира и процветания.-0-