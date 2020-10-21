Лукашенко: за годы плодотворной деятельности Никита Михалков создал множество ярких разноплановых образов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста РСФСР Никиту Михалкова с 75-летием, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"За годы активной и плодотворной деятельности вам удалось создать множество ярких разноплановых образов, завоевать любовь зрительской аудитории, - отметил глава государства. - Профессиональное мастерство и огромный опыт помогли вам обрести заслуженное признание и широкую известность не только в России‚ но и далеко за ее пределами".

Александр Лукашенко пожелал артисту, чтобы его работы и впредь дарили публике радость и вдохновение, способствовали укреплению культурных связей между народами Беларуси и России.-0-

Народный артист РСФСР Никита Михалков отмечает 75-летие В копилке именитого режиссера - десятки кинолент. Среди них такие известные картины, как "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Родня", "12" и другие. Михалков также является автором книг воспоминаний "Публичное одиночество", "Территория моей любви".