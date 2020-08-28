Лукашенко: за границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет

28 августа, Орша /Корр. БЕЛТА/. За границей должны подумать, во что может превратиться Европа, если в Беларуси полыхнет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с представителями трудового коллектива ООО "Савушкин-Орша" и журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь (в Беларуси. - Прим. БЕЛТА) полыхнет. Вы же прекрасно понимаете", - подчеркнул глава государства.

"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (речь о заявлении Президента России Владимира Путина. - Прим. БЕЛТА). Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с Президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", - отметил глава государства.

По его словам, в этом случае Беларусь может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы". "Им (на Западе. - Прим. БЕЛТА) не Беларусь нужна. Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий Центр бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку, - сказал Президент. - Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией".

Александр Лукашенко, говоря о военной угрозе, подчеркнул, что она действительно существует. "И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16 (самолеты. - Прим. БЕЛТА), ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда - 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего - вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие, - сказал Президент. - Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать".

"А чего в этот момент начали разворачивать части НАТО у наших границ? - задал риторический вопрос глава государства. - Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево".

Александр Лукашенко отметил, что в этой ситуации на фоне внешних угроз еще и вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки. "Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", - подчеркнул белорусский лидер.

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