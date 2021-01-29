Лукашенко: за границей не озабочены интересами белорусов, там хотят решить свои проблемы за наш счет

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За границей не озабочены интересами белорусского народа, там просто хотят решить свои проблемы за его счет. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече со студенческой молодежью, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в последние годы очень много говорилось о защите суверенитета Беларуси. Этот тезис стал почти народным, все озабочены этим вопросом, заявил Президент.

"Но как тогда объяснить тот факт, что часть белорусов все-таки отозвалась на призывы деятелей, которые сегодня обустроились в Литве, Польше и жируют на зарубежных грантах. Более того, и это очевидно, представляют интересы других государств. Кто не слепой, тот это видит. Так стоит ли вашего внимания разговоры о судьбе нашей страны тех, чьи мысли и поступки сегодня полностью контролируются из-за рубежа? - спросил Александр Лукашенко. - И неужели кто-то всерьез думает, что там, за границей, сильно озабочены интересами нашего народа? Не до Беларуси им. А вот решить свои проблемы за счет белорусов - это тема".

В пример глава государства привел призывы ввести против Беларуси экономические санкции. Он обратил внимание, что от этого выигрывают только конкуренты.

"Не нравится им там самостоятельность Беларуси в энергетической политике. Видите ли, кто позволил нам построить свою атомную станцию. Разумеется, куда интереснее использовать нашу страну как рынок сбыта собственной электроэнергии и других товаров. К тому же европейская нация стремительно стареет, там почти некому лечить, учить, работать в поле и на производстве", - заметил Президент. Он напомнил, как ранее в Польше звали на работу белорусский врачей.

"Другими словами, некому обслуживать интересы правящих элит. Элит, частью которой вы, уехав туда, никогда не станете. Как и ваши дети, и ваши внуки. История это уже продемонстрировала, - добавил Александр Лукашенко. - И не надо думать, что территориальные претензии на нашу землю со стороны некоторых соседей ушли в прошлое. Современные региональные конфликты показывают, что готовым надо быть ко всему".-0-

Александр Лукашенко