Лукашенко: задача по инфляции не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление

28 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает, что задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Об этом он заявил сегодня, выступая на VIII съезде ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в числе вопросов, которые относятся к компетенции профсоюзов, - рост и своевременная выплата заработной платы, обеспечение полной и продуктивной занятости, поддержка наиболее уязвимых категорий работников, улучшение условий труда, контроль исполнительской и трудовой дисциплины, повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции.

"Но есть результаты, о которых можно говорить уже сегодня. Это макроэкономическая стабильность и снижение инфляции. Задача сохранить инфляцию на уровне не выше 5% выполняется, несмотря на сильнейшее внешнее давление. Вы сами видите, как складываются отношения с нашими основными партнерами", - сказал Александр Лукашенко.

"Вместе с тем есть направления, где мы, мягко говоря, недоработали", - считает Президент. К таковым он отнес эффективность сельскохозяйственного комплекса, отдельные проекты по модернизации промышленности, развитие образования и науки.

"Это те направления, которые нам предстоит детально проанализировать вместе с экономическим блоком страны, - добавил белорусский лидер. - Нужно во что бы то ни стало сохранить производства и трудовые коллективы. Мы это делали всегда, даже в самые сложные времена. Людей на улицу не выбрасывали. Зарплату, пусть и не самую высокую, платили".-0-