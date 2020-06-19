Лукашенко задал тренд на смягчение финансовой политики

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал смягчить проводимую в стране финансовую политику. Об этом глава государства заявил на совещании о мерах поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обсудил с участниками совещания стратегическую, по его словам, тему дальнейшего кредитования экономики. "Текущие трудности мы, конечно же, решим. Это я гарантирую. Но со следующего года нам надо прирастать среднемировыми темпами", - отметил он.

"Последние 5 лет мы проводили жесткую денежную и валютную политику. Накопили определенные золотовалютные резервы и остатки бюджета. Всегда знали, это - на черный день. Я не хочу сказать, что этот черный день пришел. И в этом вся проблема, потому что мы не знаем, как себя поведет мировая экономика, от которой мы (да и не только мы) зависим по уши. Все глобализировано, все увязано, - сказал Александр Лукашенко. - Сложность в том, чтобы понять: сегодня - это черный день или будет еще чернее, как у других государств".

В качестве примера он привел сложную обстановку в США, странах Европы, нестабильную ситуацию в азиатском регионе. "Ситуация очень сложная. Понятно, что сейчас нужны определенные меры поддержки. Пусть не по меркам черного дня, но определенные меры поддержки должны быть. Однозначно мы должны задать устойчивый тренд на смягчение финансовой политики", - подчеркнул Президент.

Глава государства обратил внимание на необходимость использования всех инструментов для пополнения ресурсной базы банков: депозитных аукционов Минфина, ослабления резервных требований Нацбанка для поддержания ликвидности, прибыли банковской системы и тому подобного.

Президент также сделал акцент на обеспечении постоянного роста кредитования экономики. "Прошу не зажимать эти условия", - подчеркнул он.-0-

Лукашенко ориентировал Нацбанк на снижение ставки рефинансирования Президент напомнил, что премьер-министр и глава Нацбанка отвечают за рост ВВП и доходов населения, сдерживание цен. "А с сегодняшнего дня председатель Нацбанка является главным помощником премьер-министра по выплате заработной платы и работе предприятий", - добавил Александр Лукашенко.

Лукашенко банкирам: никаких бонусов, премий, это касается особенно этого года "Функционирование предприятий и их кредитная поддержка со стороны банков, особенно по крупным, системным организациям, где большая численность занятых и которые пострадали из-за коронавируса, - это меня волнует прежде всего", - заявил глава государства.

Лукашенко: работу банков с потребителями нужно оценивать наряду с услугами ЖКХ или медпомощью Президент выразил уверенность, что банковскую систему необходимо оценивать с точки зрения удовлетворенности потребителей ее работой. "Такая оценка должна быть не только у ЖКХ или, допустим, медиков. Чем вы лучше? Работаете с людьми ежедневно", - отметил глава государства.