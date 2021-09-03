Лукашенко заявил о беспардонности футбольных функционеров: около 70% всех денег идет на зарплату

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития футбола и спортивной отрасли в целом заявил о беспардонности футбольных функционеров, которые основную часть денежных средств направляют на зарплаты игроков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Можно только удивляться вашей беспардонности: около 70% от всех денежных средств - заработная плата. А на развитие, а на содержание? Опять: "Государство там решит". Я хотел бы услышать объяснения по этому поводу. Почему у вас 70% всех денежных поступлений на клубы шло на зарплату?" - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко отметил, что чиновники из спорта постоянно приходят с просьбами о поддержке, и глава государства всегда шел навстречу. Особое внимание уделялось подготовке к Олимпиаде в Токио. Для спортсменов, заявил Президент, сделали все возможное, выполнили все их пожелания. "И результат известен. Я понимаю, что конкуренция выросла, что мы вряд ли будем бежать лучше, чем африканские спортсмены. Но в технических видах спорта, допустим, в легкой атлетике, мы всегда имели результаты. Где эти школы?" - спросил Президент.

Раскритиковал он также ситуацию с велоспортом и хоккеем. Весь вопрос в тренерах, убежден Александр Лукашенко. "Если нет тренера, никакого спорта не будет. А тренеры, дорогие мои руководители федераций, - это уже ваш хлеб", - обратил внимание глава государства.

В рейтинге ФИФА белорусская футбольная сборная в 2003 году была на 90-м месте, сегодня - на 89-м. "Сильно сдвинулись", - сыронизировал Александр Лукашенко.

В этом сезоне в Лиге конференций УЕФА играли четыре белорусские команды, и все с треском вылетели в первых раундах. А это третий дивизион еврокубков, заметил Президент.-0-