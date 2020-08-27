Лукашенко заявил о дипломатической бойне в отношении Беларуси на самом высоком уровне

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении Беларуси началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Он отметил, что "неустоявшиеся соседи" Беларуси не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство. "Налицо дипломатическая война", - еще раз подчеркнул Президент.

Глава государства добавил, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части. "Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - заявил белорусский лидер.-0-