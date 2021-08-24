Лукашенко заявил о готовности отдать последнюю копейку учителям

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на Республиканском педагогическом совете заявил о готовности власти приложить максимум усилий для поддержки учителей, передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас есть все для того, чтобы дети получали нормальное образование и устраивались в жизни. Все, что зависит от власти, поверьте, мы сделаем для вас по максимуму. Будут деньги - последнюю копейку мы отдадим учителю", - заявил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что говорит об этом не потому, что выступает сейчас перед педагогами: лести он сам не любит. "Просто без учителя нет страны, - отметил глава государства. - Не позволено на учителя не то что кулак поднять, пальцем показать. И это будет всегда".-0-
"У нас есть все для того, чтобы дети получали нормальное образование и устраивались в жизни. Все, что зависит от власти, поверьте, мы сделаем для вас по максимуму. Будут деньги - последнюю копейку мы отдадим учителю", - заявил Александр Лукашенко.
Президент подчеркнул, что говорит об этом не потому, что выступает сейчас перед педагогами: лести он сам не любит. "Просто без учителя нет страны, - отметил глава государства. - Не позволено на учителя не то что кулак поднять, пальцем показать. И это будет всегда".-0-