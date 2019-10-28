28 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости подумать о более серьезной наземной защите БелАЭС. Соответствующее заявление он сделал сегодня, заслушивая доклад о военно-политической обстановке, рисках, вызовах и угрозах для Беларуси, а также предложениях по реагированию, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент обратил внимание, что полигон Пабраде в Литве, куда перебрасывается американский воинский контингент, в частности бронетанковые силы, находится буквально в нескольких километрах от Белорусской атомной станции. "Поэтому надо быть здесь поаккуратнее. Не дай бог, второй Чернобыль. Европа его не переживет", - предупредил белорусский лидер.

Он отметил, что в Беларуси хорошо защитили атомную станцию с воздуха. "Мы там создали целый противовоздушный полк с новейшим вооружением - "Тор-М2" (зенитный ракетный комплекс. - Прим. БЕЛТА) - недавно закупили и перебросили туда. Наши военные владеют этим оружием в совершенстве", - обратил внимание глава государства.

Вместе с тем, заявил Президент, надо подумать и о более серьезной наземной защите АЭС. Александр Лукашенко при этом выразил уверенность, что в Литве понимают: если вдруг случится нештатная ситуация на атомной станции, то мало не покажется по обе стороны границы. "Вот это надо иметь в виду", - сказал он.-0-