14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о непричастности Беларуси к обострению отношений с Украиной. Соответствующие заявления он сделал на встрече с известным политическим и государственным деятелем Украины Александром Морозом, сообщает БЕЛТА.

"Что касается наших взаимоотношений, я думаю, нет смысла рассказывать вам об этих отношениях. Нет смысла анализировать их с точки зрения - кто прав, кто виноват. Все вы прекрасно, как опытный, мудрый человек, понимаете. Понимаете, что происходит, - отметил глава государства. - Но еще раз хочу публично сказать вам, что мы к обострению наших отношений практически не имеем никакого отношения. Мы проводили ясную, понятную политику для украинского народа. Я и сейчас придерживаюсь этой политики. Мы родные люди, мы соседи. Это от бога. И все этим сказано. И будущее наше должно таким образом складываться, как у соседей".

Обращаясь к Александру Морозу, глава государства поблагодарил его за то, что тот остается стойким, приверженным своим идеям человеком: "Я помню хорошо наши встречи, разговоры. Скажу откровенно, тогда в политике много было разных людей. Но я надеялся, что вы не затеряетесь. Спектр мнений был широкий. Вы помните это не хуже меня. И я очень рад, что мы с вами встречаемся благодаря тому, что вы сохранили мужество и стойкость, не растеряли свои убеждения в той непростой ситуации, которая складывается вокруг нас - вокруг Украины, Беларуси".

В свою очередь Александр Мороз отметил, что доказательством слов, сказанных Президентом об отношениях с Украиной, являются около 200 тыс. украинцев, которые прописались и живут теперь в Беларуси. "Я много отвечал на эти вопросы в Украине. Потому что я беседовал со своими земляками. В течение четырех месяцев я второй раз в Беларуси. То, что я вижу, это не с чем сравнивать. Потому что есть ощущение, что государство развивается, и развивается успешно", - сказал он.

Александр Мороз

Украинский политик также рассказал, что, находясь в больнице, написал книгу под названием "В красном отделении". И в ней содержится вывод о том, что в "красном отделении" на сегодняшний день оказалась вся Украина. "Но здесь очень важно, какая болезнь, какой диагноз, какой протокол лечения и все прочее. К сожалению, я об этом откровенно говорил и на месте, и на редких встречах с нашими журналистами (потому что им, понимаю, сегодня это не положено делать): главный диагноз - это безгосударственность, это зависимость от внешнего управления, с чем нельзя смириться", - отметил Александр Мороз.

Как сообщалось БЕЛТА, в годы Советского Союза Александр Мороз работал на различных должностях в советских партийных органах в Украине, занимал пост секретаря Киевского областного союза профсоюзов, заведовал аграрным отделом Киевского обкома Коммунистической партии Украины, работал первым секретарем партийного комитета областных организаций и учреждений.

В 1990-2007 гг. - народный депутат Верховной рады Украины. Занимал пост председателя Верховной рады II и V созывов. На протяжении ряда лет был во главе Социалистической партии Украины.-0-