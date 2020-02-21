Лукашенко заявил о возможности совместного с Россией строительства АЭС в Египте

21 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о возможности совместного с Россией строительства АЭС в Египте. Эту тему глава белорусского государства обсуждал в разговоре с Президентом России Владимиром Путиным, сказал Президент Беларуси сегодня на встрече с губернатором Архангельской области Российской Федерации Игорем Орловым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы много говорили о Египте. Там и мы, и Россия работает. И мы очень дружны с Президентом Египта. Добрые отношения у Президента России с ас-Сиси - Президентом Египта. У нас, наверное, там будет общая стройка. Россия, видимо, 4 блока атомной станции будет строить в Египте", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что в "Росатоме" очень довольны белорусскими строителями. "И мы обсуждали вопрос совместного строительства. Это было, кстати, до строительства белорусской станции. Чтобы мы получили здесь опыт строительства вместе с россиянами", - заметил глава государства.

Как следует из информации на сайте "Росатома", АЭС "Эль-Дабаа" - первая атомная станция в Египте, в области Матрух на берегу Средиземного моря. Она будет состоять из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200. В ноябре 2015 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС. Продолжается проектирование станции и подготовка документации для получения так называемой ядерной лицензии на сооружение АЭС со стороны египетского органа атомного надзора - Управления по регулированию ядерной и радиологической безопасности (ENRAA).-0-