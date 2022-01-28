Лукашенко заявил об изменении формата будущих посланий Президента

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и Национальному собранию заявил об изменении формата будущих обращений главы государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Президент обращается к белорусскому народу и парламенту с ежегодным Посланием. В судьбоносные для нашей страны периоды главное обращение года проходит перед максимально представительной аудиторией. Это депутаты и управленцы, ученые и практики, врачи и педагоги, рабочие и аграрии, военные, медийные люди, представители творческих профессий, пенсионеры и молодежь, люди со всех уголков нашей страны. Данный масштаб вы сами предложили мне во время недавних встреч с активом", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что это новая традиция, формат будущих обращений Президента (если будет поддержана новая Конституция) - уже не к Парламенту, а к Всебелорусскому народному собранию.

"Мы собрались здесь, чтобы широко транслировать политическую позицию государства, довести принципиальные оценки происходящих событий и процессов, мобилизовать общество на реализацию важнейших решений", - отметил Александр Лукашенко.-0-