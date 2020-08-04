Лукашенко заявляет о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Череда беспрецедентных событий дает повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации. На это Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"В жизни каждого государства и всего мира в целом порой происходят события, беспрецедентно влияющие на ход истории. 2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой таких событий. И сегодня они дают нам повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что сотни тысяч жизней по всей планете унесла пандемия, рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис, мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов, затрещал по швам Евросоюз. "И это только начало", - считает он.

"Чтобы понять, что происходит с нами, надо понимать, что происходит вокруг нас. Мир глобализируется, степень взаимозависимости между государствами неуклонно растет. Общемировые вызовы и угрозы затрагивают абсолютно все государства без исключения, в том числе и нас. Даже если природа их возникновения и причины зародились за тысячи километров от наших белорусских границ", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Беларусь находится в самом центре Европы, является полноценным участником всех основных международных процессов. Страна связана прочными торгово-экономическими нитями со всеми регионами мира. "Именно поэтому сегодняшнюю ситуацию мы должны рассматривать в контексте международных отношений, - пояснил Президент. - Для нас очевидно, что мир становится все более нестабилен и непредсказуем. Насколько - никто сегодня предсказать не сможет. Принципиальные противоречия между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию. За последнее время окончательно ни одна из важнейших международных проблем не была решена".-0-