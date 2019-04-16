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Лукашенко заявляет о начале новой вехи белорусско-турецкого сотрудничества

Президент 16.04.2019 | 18:20
Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган
Александр Лукашенко и Реджеп Тайип Эрдоган

16 апреля, Анкара /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусско-турецкие отношения выходят на новый уровень. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам по итогам переговоров с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает корреспондент БЕЛТА.

Переговоры Лукашенко и Эрдогана прошли в ТурцииПереговоры Лукашенко и Эрдогана прошли в Турции
Главы государств провели переговоры в Белом дворце - официальной резиденции Президента Турции. Встреча прошла в узком формате, затем к президентам присоединились члены представительных делегаций.

"Люди ждут новой вехи, как сказал Президент (Эрдоган. - Прим. БЕЛТА) в начале переговоров один на один, и наша сегодняшняя встреча положила начало новому уровню взаимоотношений во всех сферах. Главное сейчас профильным министрам, правительству исполнить наши договоренности. Полагаю, что нынешний уровень развития партнерства позволяет ставить еще более амбициозные цели", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, такой целью на ближайшее пятилетие станет увеличение товарооборота как минимум наполовину (в 2018 году он достиг почти $1 млрд. - Прим. БЕЛТА). "Как видите, министры, мы многое от вас и не просим: за пять лет всего лишь 50%. Дайте эти 50%, и мы вас будем благодарить за это", - добавил белорусский лидер.

Беларусь и Турция намерены увеличить товарооборот до $1,5 млрдБеларусь и Турция намерены увеличить товарооборот до ,5 млрд
Александр Лукашенко согласился, что нынешний уровень товарооборота не соответствует потенциалу белорусско-турецких отношений.

Президент подчеркнул, что Турция - один из ключевых партнеров Беларуси в регионе, взаимодействию с этой страной придается большое значение. Он отметил, что первый официальный визит Президента Турции в Минск в ноябре 2016 года открыл новую страницу в истории белорусско-турецких отношений. "Тогда был дан заметный импульс политическому, экономическому, культурному, гуманитарному сотрудничеству. Это был взрывной шаг, который придал серьезную динамику нашим отношениям", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко рассказал, что во время нынешних переговоров стороны "открыто и конструктивно обсудили весь спектр важных тем двусторонней повестки дня". Был отмечен позитивный и плодотворный диалог между странами. "В политической сфере у нас нет абсолютно никаких разногласий, в том числе по важнейшим международным вопросам. Наши точки зрения абсолютно совпадают", - акцентировал Президент.

Глава государства отметил, что основой белорусско-турецкого сотрудничества является экономика. Стороны во время переговоров определили приоритетные направления в области торговли и инвестиций, обсудили перспективы реализации совместных проектов в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, финансах, химической и легкой промышленности.

БелАЗ готовится поставить в Турцию 15-20 самосваловБелАЗ готовится поставить в Турцию 15-20 самосвалов
Об этом сообщил вице-премьер Игорь Ляшенко по итогам переговоров Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Хорошо, что от простой торговли мы постепенно переходим к более продвинутой форме экономического взаимодействия - промышленной кооперации. Сборка тракторов МТЗ в Турции свидетельствует о наших серьезных намерениях на этом направлении. Вместе будем трудиться над аналогичными проектами по другим видам белорусской техники", - сказал глава государства.

Сборочное производство белорусских тракторов в Турции должно заработать в июлеСборочное производство белорусских тракторов в Турции должно заработать в июле
Построить в Турции сборочное производство минских тракторов решили при поддержке Гянджинского автомобильного завода (Азербайджан), который уже много лет сотрудничает с МТЗ.

В индустриальной зоне "Кырыккале" в 80 км от Анкары в апреле был собран первый белорусский трактор. Перед переговорами его продемонстрировали Александру Лукашенко. Сборочное производство трактора BELARUS в Турции планируется запустить в июле. Поддержку оказывает азербайджанская сторона. "Мы это сделали с опережением вместе с нашими турецкими друзьями и представителями Азербайджана. Очень интересная форма. Думаю, что немного таких примеров в мире, когда по белорусским технологиям мы начали производство в одной из стран, а потом вместе пришли в дружественную Беларуси и Азербайджану Турцию", - заметил глава белорусского государства.

Отдельное внимание на переговорах было уделено вопросам стимулирования торгово-экономического сотрудничества. В их числе - оптимизация логистических маршрутов при организации доставки грузов, продолжение работы по созданию в Беларуси банка с турецким капиталом, локализация совместных производств на территории двух стран. "Мы ждем ваш банк в Беларуси. Готовы к тому, чтобы вы могли приобрести белорусский банк или войти в капитал какого-то белорусского банка", - отметил Александр Лукашенко.

Беларусь также заинтересована в дальнейшем расширении контактов в сферах технологий, инноваций, образования и намерена наращивать взаимодействие в области совместных научных разработок, академических программ, обмена студентами и преподавателями высших учебных заведений.

По итогам переговоров президентов Беларуси и Турции стороны подписали пакет документов. Были заключены межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере образования, меморандум о сотрудничестве между министерствами юстиции, меморандум о взаимопонимании между Государственным военно-промышленный комитетом Беларуси и Президиумом оборонной промышленности Администрации Президента Турции.

Подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере образования
Подписание межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере образования

Подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством юстиции Беларуси и Министерством юстиции Турции
Подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством юстиции Беларуси и Министерством юстиции Турции

Подписание меморандума о взаимопонимании между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Президиумом оборонной промышленности Администрации Президента Турции
Подписание меморандума о взаимопонимании между Государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и Президиумом оборонной промышленности Администрации Президента Турции

Кроме того, Национальная академия наук Беларуси и Министерство промышленности и развития Турции подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве в Антарктике. Были подписаны дорожная карта развития сотрудничества между НАН Беларуси и Научно-исследовательским советом Турции на 2019-2021 годы и протокол десятого заседания белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии.

Была подписана дорожная карта развития сотрудничества между НАН Беларуси и Научно-исследовательским советом Турции на 2019-2021 годы
Была подписана дорожная карта развития сотрудничества между НАН Беларуси и Научно-исследовательским советом Турции на 2019-2021 годы

Протокол десятого заседания белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии подписали вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли
Протокол десятого заседания белорусско-турецкой совместной межправительственной экономической комиссии подписали вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко и министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли

Эти документы, сказал Александр Лукашенко, создают дополнительные условия для расширения взаимовыгодных белорусско-турецких связей в политическом, торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном направлениях.

"Для нас Турция является абсолютным приоритетом. Мы высоко ценим нашу дружбу и нацелены на дальнейшее продуктивное всестороннее взаимодействие. Дорогой Реджеп, у нас было много тем (мы их не озвучиваем), которые проверяли нашу дружбу, надежность, прежде всего белорусов. Я не думаю, что сегодня ты можешь нас в чем-то упрекнуть. Мы всегда были нацелены на добрые отношения, соблюдали наши договоренности и, если обещали, чего бы нам ни стоило, всегда делали. Так будет впредь", - заверил Президент Беларуси.-0-

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Теги
Беларусь, встречи, Лукашенко, переговоры, сотрудничество, Турция
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