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Лукашенко заявляет о недопустимости огульного подхода в вопросах оказания господдержки

Президент 14.08.2019 | 12:11
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14 августа, Костюковичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет о недопустимости огульного подхода в вопросах оказания государственной поддержки развитию тех или иных направлений. Об этом он заявил сегодня на совещании в Костюковичах о ходе выполнения указа №235 и программы развития юго-восточного региона Могилевской области на период до 2020 года, передает корреспондент БЕЛТА.

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"Я абсолютно убежден, что пришло время получить отдачу от этих районов. Они не должны себя чувствовать изгоями, и народ здесь должен жить достойно и гордиться тем, что живет в Славгороде, Костюковичах или в Хотимске", - заявил Александр Лукашенко.

Реагируя на доклад губернатора Могилевской области Леонида Зайца, который озвучил ряд просьб по поддержке и льготированию, в том числе в жилищном строительстве, Александр Лукашенко сказал: "Вы тут изложили свои требования по всей области как новый губернатор, но мы в данном случае рассматриваем семь районов. Вот вы говорите по жилью - надо это сделать, и все - рекой потечет сюда народ. А сколько у вас таких людей, которым нужно жилье, и они завтра останутся и будут работать? Прежде чем просить что-то, надо видеть этих людей. Ничего чохом даже вам как молодому губернатору никто делать не будет".

В качестве примера глава государства привел недоработки в сельском хозяйстве по юго-востоку Могилевской области. "Вот скажите, с кого теперь спросим?" - поставил вопрос белорусский лидер.

В части поддержки решения жилищного вопроса Александр Лукашенко считает необходимым в первую очередь ориентироваться на создание производственных мощностей и рабочих мест. "Как было в советские времена: строится завод - строится жилье. Естественно, не всем. Специалистам, а остальных набирали. Мы готовы поддержать (это везде по стране, не только здесь). Есть объект, который будет выдавать продукцию, зарабатывать деньги, есть люди - им нужно помогать", - сказал глава государства.

"Будем поддерживать и вас. И прежде всего вас, вы непростую область приняли. Но имейте в виду, что без напряжения, начиная от руководителя предприятия и заканчивая губернатором, мы не решим эти вопросы. Все должно быть просчитано и показано", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил подход и на примере города Костюковичи: "Хороший город. Я не знаю, как вы тут работаете на земле, но касаетельно промышленности, учитывая, что наконец цементный завод зашевелился, это неплохой город. Честно говоря, я не вижу (здесь необходимости. - Прим. БЕЛТА) в запредельном льготировании".

Президент обратил внимание на важность дисциплины, как трудовой, так и технологической. "Не будет дисциплины - все это будет пустое. Вы говорите, что технику закупили - 50 комбайнов. А вы сохранить эту технику сможете?" - поставил вопрос глава государства.

При этом Александр Лукашенко обратил внимание, что в руководстве Могилевской области наиболее грамотные специалисты в сельском хозяйстве. "Грамотнее технологически в стране людей нет. Вы знаете, что делать. И надо в этом направлении двигаться. Распылять средства мы не будем. Вы сами ищите эти средства, а мы готовы вам подставить плечо под конкретные объекты", - сказал Президент.

Например, речь о таких производствах, как форелевое хозяйство "Лохва", которое глава государства посетил в Костюковичском районе. "Вот рентабельность, рынок необъятный. И внутри свободный рынок, и Россия рядом. Почему такие проекты не поддерживать? Будем поддерживать! И таких много проектов. Надо конкретно определиться", - заявил белорусский лидер.

Леонид Заяц, говоря в целом о программе развития юго-восточного региона Могилевской области, высказал мнение, что она действенная. "За это время (2015 год - I полугодие 2019 года. - Прим. БЕЛТА) мы вложили Br770 млн в развитие экономики и социальной сферы этого региона, созданы 193 новые коммерческие организации. И самое главное, что мы не допустили массового оттока людей. Мы трудоустроили на этой территории практически 20 тыс. людей. И при этом снизился уровень дотационности юго-восточного региона", - сказал он.

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Теги
Лукашенко, Могилевская область, совещание
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