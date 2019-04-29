Лукашенко: закрывать глаза на конфликты в регионе ОБСЕ ни в коем случае нельзя

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе накопилось много проблем, и закрывать глаза на них ни в коем случае нельзя. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели, передает корреспондент БЕЛТА.

"Согласитесь, накопилось очень много проблем у нас здесь в общем доме, которые надо решать: и Нагорный Карабах, и Приднестровье, много других менее значимых и звучных проблем. Добавилась Украина", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что, может быть, слишком часто критикует организацию за слабую реакцию на эти проблемы, однако их решение - непосредственная работа ОБСЕ. "Это организация прежде всего по безопасности на Европейском континенте, и закрывать сегодня глаза на эти проблемы ни в коем случае нельзя", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко добавил, что уже долгое время на площадке ОБСЕ не проводятся встречи глав государств, на которых можно было бы обсудить текущие вопросы и наметить пути выхода из сложившейся ситуации. Последнее подобное мероприятие прошло в 2010 году в Астане, но еще более масштабная конференция состоялась в 1999 году в Стамбуле.

"Это была сильная конференция, и больше не собирались, а надо было бы. Поэтому очень много проблем, на которые нужно не просто обратить внимание. Надо собираться и решать их. Если не удастся решить, то хотя бы наметить пути, перспективы какие-то. В противном случае зачем создавали организацию? - сказал Президент. - Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, честность и искренность во всех вопросах".

В свою очередь Георгий Церетели поблагодарил главу белорусского государства за организацию на высоком уровне 26-й сессии ПА ОБСЕ, которая прошла в Минске в июле 2017 года. Он также подчеркнул особый характер дружеских и деловых отношений с председателями палат белорусского парламента. "Мы с господином Андрейченко (председатель Палаты представителей. - Прим. БЕЛТА) встречаемся в третий раз. Это символизирует активность Беларуси в нашей организации, с нашей стороны тоже есть желание работать со страной", - обратил внимание Георгий Церетели.

Он согласился с Александром Лукашенко, что в регионе ОБСЕ есть проблемы, требующие обсуждения и решения. "Когда у соседей проблемы, это и твои проблемы. Я согласен с вами, что ОБСЕ - организация очень серьезная, и многие страны, и Беларусь, делают очень много, чтобы усилить ее. Мы за это благодарны", - констатировал председатель Парламентской ассамблеи.

Георгий Церетели прибыл в Минск для участия в международной парламентской конференции группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ "Один пояс и один путь: углубление сотрудничества во имя устойчивого развития и процветания". В планах Георгия Церетели также посещение индустриального парка "Великий камень" вместе с другими участниками конференции.

Группа поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ создана в июле 2017 года на 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи в Минске. В ее состав вошли 24 государства. Группа играет роль платформы, содействующей взаимовыгодным экономическим и торговым связям посредством развития транспортных коридоров, мер по упрощению перевозок и торговых процедур, обеспечения свободного и безопасного перемещения лиц, товаров, услуги и инвестиций.

Парламент Беларуси тесно сотрудничает с Парламентской ассамблеей ОБСЕ и вносит практический вклад в ее деятельность. Белорусские законодатели в разные годы инициировали несколько резолюций, которые впоследствии были приняты организацией. Они касались сотрудничества в преодолении последствий аварии на Чернобыльской АЭС, борьбы с торговлей людьми, содействия использованию новых источников энергии, развития зеленой экономики, защиты социально-экономических прав, разработки мер реагирования на появление новых психоактивных веществ, продвижения цифровой экономики.-0-