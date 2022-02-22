Лукашенко: заокеанские игроки могут бороться за сферу влияния, только сея смерть и разруху

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заокеанские игроки могут бороться за сферу геополитического влияния, только сея смерть и разруху. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на торжественном собрании, посвященном Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Здесь присутствуют ветераны-афганцы, которые видели другую войну. Войну, замешанную на терроризме и бандитизме. Все, чему вы стали свидетелями, а также недавние события в Афганистане наглядно показали, что в устойчивом развитии этой, да и любой другой страны на нашем континенте заокеанские игроки не заинтересованы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что бороться за сферу геополитического влияния они могут только одним способом - сея смерть и разруху, в том числе спонсируя экстремизм и радикальные группировки.

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