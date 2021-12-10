Лукашенко: Запад будет душить страны ЕАЭС, чтобы настроить против Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад будет душить страны Евразийского экономического союза, чтобы настроить против Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что его коллегам по ЕАЭС хороша известна ситуация в Беларуси и ее взаимоотношения с Западом. "Это входит, к сожалению, в первый вопрос международной новостной повестки дня. Нас это не радует, но мы должны понимать, что Соединенные Штаты и коллективный Запад от своей политики не уйдут, им нужны поводы для давления на нашу братскую Россию и на нас в том числе", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Таким очередным поводом, по его словам, стала ситуация на белорусско-польской границе и миграционный кризис. "Не мы породили эту проблему, в том числе и не вы, бывшие постсоветские республики, но это используется как предлог для давления, прежде всего на Беларусь", - подчеркнул Президент.

Он заметил, что страны ЕАЭС пока в разной степени подвержены давлению Запада. Но оно будет только нарастать, убежден Александр Лукашенко. Глава государства поблагодарил российскую сторону и остальные страны ЕАЭС за посильную поддержку Беларуси в сложившейся ситуации.

"Но еще раз подчеркиваю: образно говоря, вас будут душить, настраивая против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны. Моя просьба, чтобы мы были вместе, потому что это давление будет нарастать. Запад давлением на Беларусь, Россию не ограничится", - предупредил белорусский лидер.-0-

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