Лукашенко: Запад не покидает попыток снизить уровень интеграции в Евразии

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад не покидает попыток снизить уровень интеграции в Евразии. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коллективный Запад не покидает попыток снизить уровень интеграционного взаимодействия в Евразии", - сказал глава государства.

А когда речь идет о давлении на белорусскую экономику, то удар нацелен еще и на благосостояние самих граждан, обратил внимание Александр Лукашенко.-0-