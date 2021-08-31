Лукашенко: Запад обвиняет Беларусь в контрабанде, но замалчивает проблему наркотрафика из Европы

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад обвиняет Беларусь в контрабанде, но замалчивает проблему наркотрафика из Европы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался, какие результаты достигнуты ГТК в правоохранительной деятельности. Особое внимание он обратил на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

"Нас же западники вечно обвиняют в том, что мы занимаемся контрабандой, то сигареты не те к ним попали, то нелегальная миграция, еще какие-то проблемы. Но они ничего не говорят о том, что мы имеем от них, особенно наркоты, синтетических наркотиков, которые поступали и поступают из Европы. Они это замалчивают, потому что невыгодно", - заметил Александр Лукашенко.

Как рассказали в ГТК, на 27 августа выявлено 335 фактов незаконного перемещения наркотиков (за аналогичный период 2020 года - 207 случаев). Из незаконного оборота изъято более 433 кг наркотиков, что в пять раз больше, чем в прошлом году.-0-