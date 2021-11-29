Лукашенко: Запад придумал фейк о планах России напасть на Украину, но зачем?

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад придумал фейк о планах России напасть на Украину. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в центре стратегического управления Министерства обороны по вопросам военной безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"В очередной раз наши "партнеры", как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги пытаются "отстроить" Россию. Поэтому и придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Если собирается - положите факты на стол и подтвердите этот тезис", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Однако приводить убедительные доводы в поддержку своих заявлений, уверен Президент, Запад не будет. Это, по его словам, видно по отношению к Беларуси, которую обвинили в создании миграционного кризиса. "Мы видим по Беларуси: "Беларусь привезла с Сомали мигрантов и перебрасывает через границу", как они заявляют. Я уже недавно говорил: тех сомалийцев всего "полтора человека" было обнаружено на территории Беларуси. Но это не слышат, да им и не надо слышать", - отметил глава государства.

"Поэтому начинаются активные телодвижения вокруг Российской Федерации под прикрытием того, что она "собирается напасть на Украину". У меня таких сведений о планируемом нападении России на Украину нет. Но если бы такие замыслы были, то белорусские военные, в том числе я, об этом бы знали. Нас бы поставили в известность. Но я еще раз говорю: факты на стол. Они прекрасно понимают: если они опять развяжут войнушку в Добнассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет. Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше, - заявил Александр Лукашенко. - Тем не менее они выводят туда воинский контингент и заявляют об этом откровенно. Это порядка 8 тысяч на этом этапе. Что творится на западной границе с Польшей и Прибалтикой, вы хорошо осведомлены".-0-