Лукашенко: Запад придумал скользкий фейк о намерении России напасть на Украину

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад придумал скользкий фейк о намерении России напасть на Украину. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью генеральному директору международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, сообщает БЕЛТА.

"Они придумали скользкую идею: Россия хочет напасть на Украину. Концентрируют фейк. Ну, слушайте, это спецоперация. Сегодня это одно из направлений гибридной войны. Фотографируют совершенно другие территории - там, где сосредоточены войска нашей совместной группировки, - и выдают это как кулак бронированный против Украины. Это во всем мире распространили, чтобы оправдать свои действия", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства при этом заметил: на Западе понимают, что одновременно надо отвлечь белорусскую армию и держать ее в напряжении по всем фронтам, пока Россия якобы будет "вторгаться" в Украину. "Вот они и начали эти маневры в Польше, Латвии, Литве и Украине. Что должен я делать как главнокомандующий? Я не должен идти на провокации, но должен предвидеть, что произойдет, чтобы не получилось, как в 1941 году. Сталин всем говорил не поддаваться на провокации, сигналы шли из Кремля, а тут уже война фактически начиналась. Поэтому я вынужден иметь планы и подразделения, части белорусской армии, которые будут реагировать на любую попытку здесь создать конфликт - на границе Прибалтики, Польши и Украины", - сказал Президент.-0-