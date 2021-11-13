Лукашенко: Запад сам уничтожит свою экономику и валюту

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предрекает странам Запада экономические трудности по причине большой денежной эмиссии. Соответствующие заявления глава государства сделал 9 ноября в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона" военному эксперту Игорю Коротченко, сообщает БЕЛТА.

"Разлагающийся Запад. То, чего мы хотели в советские времена, вот мы это получили. И свидетельством является то, что они начали печатать евро, доллары. Они обрушат экономику! Они просто своими руками свою экономику уничтожат и свою валюту, благодаря которой они осуществляют господство в мире", - заявил белорусский лидер.

По его словам, страны Запада "хватаются уже за то, к чему нельзя прикасаться". "Потому что это давало им богатство и давало власть в мире. А они это все разрушают своими руками", - сказал он.-0-