Лукашенко: западные санкции направлены на смену всего государственного строя в Беларуси

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные санкции направлены не только на смену власти, но и всего государственного строя в Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обладаем информацией, что уже и в ваши министерства иностранных дел пошли визитеры из западных стран и Соединенных Штатов Америки, уговаривая вас подключиться к давлению на Беларусь. Вы знаете, что против Беларуси уже пятый пакет санкций, говорят, что готовят и шестой, и седьмой, и неизвестно сколько будет. Это экономическое давление для удушения Беларуси, для смены, как они прямо уже говорят, не только власти, но и государственного строя в Республике Беларусь", - заявил Александр Лукашенко.

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