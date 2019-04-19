Лукашенко: зарплата атлетов, выступающих в первенствах в Беларуси, не должна быть ниже средней по стране

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплата белорусских спортсменов, которые выступают в первенствах в Беларуси, не должна быть ниже средней заработной платы по стране. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я поручил, чтобы у спортсменов, которые играют в первенстве Беларуси, зарплата не была ниже средней по стране. Остальное - за результат. Губернаторы, принимайте это к исполнению, чтобы они (спортсмены. - Прим. БЕЛТА) ко мне не ходили и не жаловались на вас", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко пояснил, что данный вопрос поднимался на недавнем заседании в Национальном олимпийском комитете, где было озвучено, что спортсмены порой получают очень низкие зарплаты. Речь в частности шла о гандболе. "Они не назвали, они попросили у меня. Мне стало не по себе. Говорят: нам хотя бы Br400 (а некоторым Br300), - рассказал Президент. - Кто из профессиональных спортсменов будет заниматься спортом за такие деньги?"

Вместе с тем глава государства не поддерживает и "бешеных зарплат, как в "Динамо": "До 15 миллионов в год выбрасываем, а что они показали?"

"Я против этих диких заработных плат. Я их ограничил до невозможности. Может быть, один год во главе с Шуневичем (председатель наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск". - Прим. БЕЛТА) они еще опозорятся, а дальше нам не нужны такие КХЛ и команда, которая приносит позор стране. За $15 млн мы будем содержать весь хоккей внутри Беларуси", - добавил глава государства.-0-