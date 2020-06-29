Лукашенко: зарплаты профессорско-преподавательского состава в течение пятилетки доведут до 150% от средней по стране

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплаты профессорско-преподавательского состава в течение пятилетки доведут до 150% от средней по стране. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с педагогическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Безусловно, все достижения общественного образования - это и ваша заслуга. Мы помним это, ценим и стремимся всячески поддерживать вас, в том числе материально. Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150% от средней по стране", - заявил Президент.-0-