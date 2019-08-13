Лукашенко заслушал доклад губернатора Витебской области о ходе жатвы в регионе

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ход уборочной кампании в стране по-прежнему остается в поле зрения Президента Беларуси Александра Лукашенко. Профильные руководители, а также председатели облисполкомов без отрыва от работ в полях в ежедневном режиме информируют главу государства о ситуации. Александр Лукашенко 13 августа заслушал подробный доклад губернатора Витебской области Николая Шерстнева о ходе жатвы в регионе, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси осталось убрать менее 17% площадей зерновых По состоянию на 13 августа белорусские аграрии намолотили более 5,6 млн т зерна при средней урожайности 31,9 ц/га (в прошлом году на аналогичную дату - 26,9 ц/га).

На сегодняшний день в регионе убрано 60% площадей, в закромах уже более 650 тыс. т зерна. Увеличивать эту цифру должными темпами аграриям пока мешает погода. В частности, сегодня из-за дождей полевые работы в области фактически остановлены.

Вместе с тем, как доложил Николай Шерстнев, оптимизма аграрии не теряют - как только позволят погодные условия, за дело возьмутся с максимальной отдачей и эффективностью.

Президент также интересовался ходом уборки льна в Витебской области. На текущий момент в регионе уже вытереблено почти 75% площади льна, что составляет 10 тыс. га.-0-